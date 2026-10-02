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Паяльник Зубр Мастер 55400-40_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник Зубр Мастер 55400-40_z01

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Паяльник Зубр Мастер 55400-40_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348231
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Паяльник Зубр Мастер 55400-40_z01
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х7х3
Вес, г.
116

Описание товара Паяльник Зубр Мастер 55400-40_z01

Электропаяльник с пластиковой рукояткой и долговечным жалом, форма конус, 40Вт Зубр МАСТЕР 55400-40_z01 используется для монтажа радиодеталей и проводов в бытовых условиях. Отличается высоким качеством исполнения, продолжительным рабочим ресурсом и быстрым нагревом жала.



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Отзывы о товаре Паяльник Зубр Мастер 55400-40_z01




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Описание
Электропаяльник с пластиковой рукояткой и долговечным жалом, форма конус, 40Вт Зубр МАСТЕР 55400-40_z01 используется для монтажа радиодеталей и проводов в бытовых условиях. Отличается высоким качеством исполнения, продолжительным рабочим ресурсом и быстрым нагревом жала.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Мастер 55400-40_z01 - по цене 680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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