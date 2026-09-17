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Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт

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Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 1
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 2
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 3
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 4
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 5
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник - 1 штПодставка - 1 штИнструкция - 1 шт
Регулировка мощности
да
Максимальная температура нагрева
350
  • Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 1
  • Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 2
  • Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 3
  • Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 4
  • Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 5
  • Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник - 1 штПодставка - 1 штИнструкция - 1 шт
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Максимальная температура нагрева
350
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х4
Вес, г.
280

Описание товара Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт

Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт



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Отзывы о товаре Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник - 1 штПодставка - 1 штИнструкция - 1 шт
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Максимальная температура нагрева
350
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
150
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913105, 150 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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