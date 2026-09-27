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Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60

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Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 1
Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 2
Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 3
Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 4
Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 5
Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 6
Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
60
Комплектация
Паяльник - 1 штПодставка - 1 штПрипой в пластиковой тубе - 1 штИнструкция - 1 шт
Максимальная температура нагрева
430
  • Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 1
  • Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 2
  • Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 3
  • Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 4
  • Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 5
  • Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 6
  • Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747611
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Мощность
60
Комплектация
Паяльник - 1 штПодставка - 1 штПрипой в пластиковой тубе - 1 штИнструкция - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Максимальная температура нагрева
430
Мощность паяльника
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х11х7
Вес, г.
230

Описание товара Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60

Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60



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Отзывы о товаре Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Мощность
60
Комплектация
Паяльник - 1 штПодставка - 1 штПрипой в пластиковой тубе - 1 штИнструкция - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Максимальная температура нагрева
430
Мощность паяльника
60
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Паяльник Matrix 913046, пл.ABS, класс защиты 1, индикатор, медный наконеч. с долговеч. покрытием, 60 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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