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Горелка газовая STAYER ProTerm Turbo PG400, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением(55582) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Горелка газовая STAYER ProTerm Turbo PG400, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением(55582)

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Горелка газовая STAYER ProTerm Turbo PG400, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением(55582) - фото 1
Горелка газовая STAYER ProTerm Turbo PG400, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением(55582) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Регулировка мощности
есть
  • Горелка газовая STAYER ProTerm Turbo PG400, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением(55582) - фото 1
  • Горелка газовая STAYER ProTerm Turbo PG400, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением(55582) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Горелка газовая STAYER ProTerm Turbo PG400, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением(55582)
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Регулировка мощности
есть
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х6
Вес, г.
165

Описание товара Горелка газовая STAYER ProTerm Turbo PG400, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением(55582)

Паяльник Stayer — это надежный инструмент, идеально подходящий как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Он оснащен функцией регулировки мощности, что позволяет точно настраивать устройство под конкретные задачи. Максимальная температура жала и пламени достигает 1300 °C, что обеспечивает превосходную эффективность и скорость пайки. Наличие регулятора уровня пламени гарантирует дополнительный контроль и удобство в работе. Паяльник Stayer сочетает в себе высокую производительность и удобство использования, делая его незаменимым помощником в любых паяльных работах.



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Отзывы о товаре Горелка газовая STAYER ProTerm Turbo PG400, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением(55582)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Регулировка мощности
есть
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник Stayer — это надежный инструмент, идеально подходящий как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Он оснащен функцией регулировки мощности, что позволяет точно настраивать устройство под конкретные задачи. Максимальная температура жала и пламени достигает 1300 °C, что обеспечивает превосходную эффективность и скорость пайки. Наличие регулятора уровня пламени гарантирует дополнительный контроль и удобство в работе. Паяльник Stayer сочетает в себе высокую производительность и удобство использования, делая его незаменимым помощником в любых паяльных работах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая STAYER ProTerm Turbo PG400, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением(55582) - по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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