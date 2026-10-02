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Паяльник NN ink 55407-80 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник NN ink 55407-80

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Паяльник NN ink 55407-80 - фото 1
Паяльник NN ink 55407-80 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
80
Напряжение питания
220
  • Паяльник NN ink 55407-80 - фото 1
  • Паяльник NN ink 55407-80 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Паяльник NN ink 55407-80
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN ink
Тип товара
Паяльники
Мощность
80
Напряжение питания
220
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х8х3
Вес, г.
225

Описание товара Паяльник NN ink 55407-80

Электропаяльник с деревянной рукояткой Без бренда 80Вт 55407-80 - бытовой прибор для проведения электро-монтажных операций. Инструмент работает от сети 220 В. Наконечник имеет клиновидную форму.



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Отзывы о товаре Паяльник NN ink 55407-80




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Характеристики
Бренд
NN ink
Тип товара
Паяльники
Мощность
80
Напряжение питания
220
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
80
Страна производитель
Китай
Описание
Электропаяльник с деревянной рукояткой Без бренда 80Вт 55407-80 - бытовой прибор для проведения электро-монтажных операций. Инструмент работает от сети 220 В. Наконечник имеет клиновидную форму.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник NN ink 55407-80 - стоимость товара 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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