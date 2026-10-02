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Паяльник Зубр Мастер 55400-60 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник Зубр Мастер 55400-60

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Паяльник Зубр Мастер 55400-60 - фото 1
Паяльник Зубр Мастер 55400-60 - фото 2
Паяльник Зубр Мастер 55400-60 - фото 3
Паяльник Зубр Мастер 55400-60 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Зубр Мастер 55400-60 - фото 1
  • Паяльник Зубр Мастер 55400-60 - фото 2
  • Паяльник Зубр Мастер 55400-60 - фото 3
  • Паяльник Зубр Мастер 55400-60 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348477
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Паяльник Зубр Мастер 55400-60
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х7х3
Вес, г.
142

Описание товара Паяльник Зубр Мастер 55400-60

Паяльное оборудование «ЗУБР» разработано в соответствии с самыми высокими требованиями и обеспечивает качественную работу на протяжении всего срока службы. Применяются для пайки радиодеталей и проводов. Длительный срок службы инструмента и быстрый нагрев рабочей части достигаются за счет высококачественного нагревательного элемента. Все элементы прибора выполнены из современных долговечных материалов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник Зубр Мастер 55400-60




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
220
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльное оборудование «ЗУБР» разработано в соответствии с самыми высокими требованиями и обеспечивает качественную работу на протяжении всего срока службы. Применяются для пайки радиодеталей и проводов. Длительный срок службы инструмента и быстрый нагрев рабочей части достигаются за счет высококачественного нагревательного элемента. Все элементы прибора выполнены из современных долговечных материалов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Мастер 55400-60 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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