Горелка газовая STAYER ProTerm PG 500, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Professional (55580)
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Характеристики
Регулировка мощности
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 710533
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
790 руб.
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Характеристики
Бренд
Регулировка мощности
есть
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х5
Вес, г.
200
Описание товара Горелка газовая STAYER ProTerm PG 500, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Professional (55580)
Паяльники Stayer — это надежные и функциональные инструменты, идеальные для различных видов работ. Один из ключевых факторов, выделяющих эти модели, — возможность регулировки мощности, что позволяет адаптировать инструмент под различные задачи и материалы. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, обеспечивая быстрый и качественный нагрев. Кроме того, наличие регулятора уровня пламени способствует точному и безопасному использованию паяльника в самых разных условиях. Эти характеристики делают паяльники Stayer отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей, обеспечивая комфорт и высокое качество работы.
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Бренд
Регулировка мощности
есть
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Паяльники Stayer — это надежные и функциональные инструменты, идеальные для различных видов работ. Один из ключевых факторов, выделяющих эти модели, — возможность регулировки мощности, что позволяет адаптировать инструмент под различные задачи и материалы. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, обеспечивая быстрый и качественный нагрев. Кроме того, наличие регулятора уровня пламени способствует точному и безопасному использованию паяльника в самых разных условиях. Эти характеристики делают паяльники Stayer отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей, обеспечивая комфорт и высокое качество работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Горелка газовая STAYER ProTerm PG 500, 1300°C, с пьезоподжигом на баллон с цанговым соединением, Professional (55580) - купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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