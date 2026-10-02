Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01
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Характеристики
Описание товара Паяльник Зубр Мастер 55400-25_z01
Паяльник ЗУБР – это надежный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра задач в электронике и мелком ремонте. Он оснащен мощным нихромовым нагревателем, обеспечивающим стабильное нагревание и поддержку температуры. Паяльник работает от сети, предлагая мощность 25 Вт, что подходит для большинства стандартных операций пайки. Удобная пластиковая рукоятка паяльника обеспечивает надежный захват и комфорт в использовании, позволяя работать в течение длительного времени без усталости. Медь, используемая в материале жала, обеспечивает хорошую теплопроводность и эффективность при передаче тепла на рабочую поверхность. Отсутствие регулировки мощности упрощает использование устройства, делая его отличным выбором для новичков и любителей. Паяльник ЗУБР – это качество, проверенное временем, и надежность, на которую можно положиться в любых условиях.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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