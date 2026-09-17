Top.Mail.Ru
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт - фото 1
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт - фото 2
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт - фото 3
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
100
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник - 1 штПодставка - 1 штИнструкция - 1 шт
Максимальная температура нагрева
350
  • Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт - фото 1
  • Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт - фото 2
  • Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт - фото 3
  • Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747614
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Мощность
100
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник - 1 штПодставка - 1 штИнструкция - 1 шт
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Максимальная температура нагрева
350
Мощность паяльника
100
Макс. температура жала,°C
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х5х3
Вес, г.
230

Описание товара Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт

Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Мощность
100
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник - 1 штПодставка - 1 штИнструкция - 1 шт
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Максимальная температура нагрева
350
Мощность паяльника
100
Макс. температура жала,°C
350
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт - по цене 640 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...