Top.Mail.Ru
Паяльник NN ink 55407-40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паяльник NN ink 55407-40

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Паяльник NN ink 55407-40 - фото 1
Паяльник NN ink 55407-40 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
  • Паяльник NN ink 55407-40 - фото 1
  • Паяльник NN ink 55407-40 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348469
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльник NN ink 55407-40
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN ink
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Мощность паяльника
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х6х3
Вес, г.
165

Описание товара Паяльник NN ink 55407-40

Описание товара Паяльник NN ink 55407-40 Электропаяльник оснащен деревянной рукояткой, которая обеспечивает надежный захват прибора в руке во время работы. Электропаяльник работает от сети 220 В, используется для монтажа или ремонта электронных деталей. Изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Верстаки и столы , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник NN ink 55407-40




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NN ink
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Мощность паяльника
40
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Паяльник NN ink 55407-40 Электропаяльник оснащен деревянной рукояткой, которая обеспечивает надежный захват прибора в руке во время работы. Электропаяльник работает от сети 220 В, используется для монтажа или ремонта электронных деталей. Изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Смотрите также: Автомобильный инструмент , Аппараты для сварки труб , Верстаки и столы , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник NN ink 55407-40 - этот товар вы можете купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...