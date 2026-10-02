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Паяльник NN ink 55401-40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник NN ink 55401-40

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Паяльник NN ink 55401-40 - фото 1
Паяльник NN ink 55401-40 - фото 2
Паяльник NN ink 55401-40 - фото 3
Паяльник NN ink 55401-40 - фото 4
Паяльник NN ink 55401-40 - фото 5
Паяльник NN ink 55401-40 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
паяльник, упаковка
Минимальная температура нагрева
350
Максимальная температура нагрева
380
  • Паяльник NN ink 55401-40 - фото 1
  • Паяльник NN ink 55401-40 - фото 2
  • Паяльник NN ink 55401-40 - фото 3
  • Паяльник NN ink 55401-40 - фото 4
  • Паяльник NN ink 55401-40 - фото 5
  • Паяльник NN ink 55401-40 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348468
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльник NN ink 55401-40
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN ink
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
паяльник, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
350
Максимальная температура нагрева
380
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
40
Макс. температура жала,°C
380
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х5х3
Вес, г.
145

Описание товара Паяльник NN ink 55401-40

Электропаяльник Россия 55401-40 мощностью 40 Вт состоит из керамического нагревательного элемента, жала и пластиковой рукоятки, которая удобно лежит в ладони. Клинообразное жало можно менять при необходимости. Работает паяльник от обычной розетки. Время разогрева составляет 10 минут. С применением оловянно-свинцовых припоев инструмент позволяет соединять разные детали и компоненты устройств и приборов. Электропаяльник Россия 55401-40 не усложнен дополнительными деталями и опциями. Это надежный и долговечный инструмент.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник NN ink 55401-40




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NN ink
Тип товара
Паяльники
Мощность
40
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
паяльник, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
350
Максимальная температура нагрева
380
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
40
Макс. температура жала,°C
380
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Страна производитель
Россия
Описание
Электропаяльник Россия 55401-40 мощностью 40 Вт состоит из керамического нагревательного элемента, жала и пластиковой рукоятки, которая удобно лежит в ладони. Клинообразное жало можно менять при необходимости. Работает паяльник от обычной розетки. Время разогрева составляет 10 минут. С применением оловянно-свинцовых припоев инструмент позволяет соединять разные детали и компоненты устройств и приборов. Электропаяльник Россия 55401-40 не усложнен дополнительными деталями и опциями. Это надежный и долговечный инструмент.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник NN ink 55401-40 - данный товар вы можете купить по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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