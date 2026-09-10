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Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55

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Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55 - фото 1
Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55 - фото 2
Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55 - фото 3
Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
55
Мах толщина пропила (металла)
6
  • Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55 - фото 1
  • Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55 - фото 2
  • Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55 - фото 3
  • Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347206
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Характеристики

Бренд
REDVERG
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
55
Мах толщина пропила (металла)
6
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
200х82х245
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
1.65

Описание товара Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55

Лобзик REDVERG RD-JS500-55 5022674 используется для резки заготовок из дерева, пластмассы и железа. Высокая точность распила осуществляется за счет возможности установки углов 90-45 градусов. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват, благодаря чему инструмент не выскальзывает. Фиксатор выключателя снижает нагрузку на руки оператора при выполнении долгой работы.



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Отзывы о товаре Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55




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Характеристики
Бренд
REDVERG
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
55
Мах толщина пропила (металла)
6
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
200х82х245
Описание
Лобзик REDVERG RD-JS500-55 5022674 используется для резки заготовок из дерева, пластмассы и железа. Высокая точность распила осуществляется за счет возможности установки углов 90-45 градусов. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват, благодаря чему инструмент не выскальзывает. Фиксатор выключателя снижает нагрузку на руки оператора при выполнении долгой работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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