Лобзик электрический Зубр Л-400
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Мах толщина пропила (металла)
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб.
В наличии
Код товара: 341191
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2 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (металла)
55
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х8
Вес, кг.
1.82
Описание товара Лобзик электрический Зубр Л-400
Удобный и функциональный инструмент в обновленном дизайне для всех видов пиления различных материалов. Улучшение конструкции (быстрозажимной патрон) и мягкая накладка на рукоятке пошли на пользу удобству пользования
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (металла)
55
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Удобный и функциональный инструмент в обновленном дизайне для всех видов пиления различных материалов. Улучшение конструкции (быстрозажимной патрон) и мягкая накладка на рукоятке пошли на пользу удобству пользования
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Достоинства:
Комментарий:
доставка в срок, упаковка норм. НО!!! Лобзик хорош. Но есть одно но- надо сразу разобрать и смазать. Смазка там же, только лежит вообще мимо пары ротор- шестерня. Это обязательно, тем более, что разборка- сборка простецкая вообще!!!
Достоинства:
Комментарий:
Включается, в работе не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
Сделан аккуратно, пилит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
лобзик работает, для дома очень хороший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
прошло быстро в срок пока не пользовались ; дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
ещё не пользовался, на вид целый
Достоинства:
Комментарий:
простой в обращении, полотно не ведёт, рез получается ровный, в общем то что надо для дачи с учётом стоимости
Достоинства:
Комментарий:
Для не сложных работ подойдёт. Опробовал на столешнице. Чуть кривовата метка, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовались,думаю за свои деньги он всё сделает
Достоинства:
Комментарий:
Лобзик сразу опробовала, отличный
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент понравился, работает мягко,не обременён лишними функциями. За свою цену хорош. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
не пробывал пилить работает
Достоинства:
Комментарий:
удобен в использовании.Очень помог в работе по хозяйству
Достоинства:
Комментарий:
купил дополнительный лобзик, удобная быстро съемная насадка для пилок
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок, в комплекте пилка идёт, в целом неплохо, пилку вставить проблематично, в Интерскол легко вставляется, а тут..
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок. вроде всё целое
Достоинства:
Комментарий:
для первого (в моем случае) может и для второго и третьего лобзика - отличная вещь. Справляется со своей задачей на ура
Достоинства:
Комментарий:
Испытал во всех режимах работы. Очень приятный аппарат. Мощности достаточно,регулировка скорости замечательная,Крепление полотен -классное. Соотношение цена-качество супер. Для дома и дачи-рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товаром, доставкой довольны. Лобзик хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Лобзик работает. В деле проверить не получилось, пилки в комплект не входят. Продавец примите на заметку.
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший инструмент, на деле пока не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает. Крепление пилки могли бы сделать понадежнее
Достоинства:
Комментарий:
Хороший лобзик, нет защитного экранчика, не сразу получилось поставить пилку, а так при установке дверей хорошо помог
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо холостым ходом работает вроде отличный лобзик.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный лобзик для бытовых нужд за пару т.р., достаточно мощный, есть регулировка скорости и быстросъемный фиксатор пилки, с фанерой 15мм справляется легко. Из минусов: пилит на пару-тройку градусов в лево от центра метки, на старом лобзике было также. За 2т.р. идеален, пластик отличный, в комплекте была пилка, пользовался своими
Достоинства:
Комментарий:
порядок,в целости и сохранности,в работе пока не пробовал,как проверю дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно. Пластик не вонючий, уже радует. Сделано в Китае. Радует расширенная гарантия на 5 лет при условии регистрации товара на сайте производителя. Общее впечатление хорошее, в работе посмотрим в дальнейшем. Пока только положительные эмоции. Вчера заказал, сегодня уже получил. За быструю доставку отдельный плюс. Рекомендую к покупке.
Лобзик электрический Зубр Л-400 - данный товар вы можете купить по цене 2400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лобзик электрический Зубр Л-400
Достоинства:
Комментарий:
доставка в срок, упаковка норм. НО!!! Лобзик хорош. Но есть одно но- надо сразу разобрать и смазать. Смазка там же, только лежит вообще мимо пары ротор- шестерня. Это обязательно, тем более, что разборка- сборка простецкая вообще!!!
Достоинства:
Комментарий:
Включается, в работе не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
Сделан аккуратно, пилит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
лобзик работает, для дома очень хороший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
прошло быстро в срок пока не пользовались ; дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
ещё не пользовался, на вид целый
Достоинства:
Комментарий:
простой в обращении, полотно не ведёт, рез получается ровный, в общем то что надо для дачи с учётом стоимости
Достоинства:
Комментарий:
Для не сложных работ подойдёт. Опробовал на столешнице. Чуть кривовата метка, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовались,думаю за свои деньги он всё сделает
Достоинства:
Комментарий:
Лобзик сразу опробовала, отличный
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент понравился, работает мягко,не обременён лишними функциями. За свою цену хорош. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
не пробывал пилить работает
Достоинства:
Комментарий:
удобен в использовании.Очень помог в работе по хозяйству
Достоинства:
Комментарий:
купил дополнительный лобзик, удобная быстро съемная насадка для пилок
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок, в комплекте пилка идёт, в целом неплохо, пилку вставить проблематично, в Интерскол легко вставляется, а тут..
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок. вроде всё целое
Достоинства:
Комментарий:
для первого (в моем случае) может и для второго и третьего лобзика - отличная вещь. Справляется со своей задачей на ура
Достоинства:
Комментарий:
Испытал во всех режимах работы. Очень приятный аппарат. Мощности достаточно,регулировка скорости замечательная,Крепление полотен -классное. Соотношение цена-качество супер. Для дома и дачи-рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товаром, доставкой довольны. Лобзик хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Лобзик работает. В деле проверить не получилось, пилки в комплект не входят. Продавец примите на заметку.
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший инструмент, на деле пока не пробовали.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает. Крепление пилки могли бы сделать понадежнее
Достоинства:
Комментарий:
Хороший лобзик, нет защитного экранчика, не сразу получилось поставить пилку, а так при установке дверей хорошо помог
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо холостым ходом работает вроде отличный лобзик.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный лобзик для бытовых нужд за пару т.р., достаточно мощный, есть регулировка скорости и быстросъемный фиксатор пилки, с фанерой 15мм справляется легко. Из минусов: пилит на пару-тройку градусов в лево от центра метки, на старом лобзике было также. За 2т.р. идеален, пластик отличный, в комплекте была пилка, пользовался своими
Достоинства:
Комментарий:
порядок,в целости и сохранности,в работе пока не пробовал,как проверю дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно. Пластик не вонючий, уже радует. Сделано в Китае. Радует расширенная гарантия на 5 лет при условии регистрации товара на сайте производителя. Общее впечатление хорошее, в работе посмотрим в дальнейшем. Пока только положительные эмоции. Вчера заказал, сегодня уже получил. За быструю доставку отдельный плюс. Рекомендую к покупке.