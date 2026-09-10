Лестница-стремянка Сибин 38803-08 8 ступеней
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянки
Число секций
1
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
366
Число ступеней, шт
8
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
105
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.44х0.54х0.1
Вес, кг.
8.4
Описание товара Лестница-стремянка Сибин 38803-08 8 ступеней
Лестница алюминиевая универсальная, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
366
Число ступеней, шт
8
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
105
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Лестница алюминиевая универсальная, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
Лестница-стремянка Сибин 38803-08 8 ступеней - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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