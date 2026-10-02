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Лестница-стремянка Сибин 38803-09 9 ступеней купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница-стремянка Сибин 38803-09 9 ступеней

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Лестница-стремянка Сибин 38803-09 9 ступеней
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянки
Число секций
1
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347175
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Лестница-стремянка Сибин 38803-09 9 ступеней
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
390
Число ступеней, шт
9
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.67х0.56х0.1
Вес, кг.
9.57

Описание товара Лестница-стремянка Сибин 38803-09 9 ступеней

Лестница-стремянка СИБИН 38803-09 предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ



Теги товара: 9 ступеней

Отзывы о товаре Лестница-стремянка Сибин 38803-09 9 ступеней




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
390
Число ступеней, шт
9
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Лестница-стремянка СИБИН 38803-09 предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ


Теги товара: 9 ступеней
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница-стремянка Сибин 38803-09 9 ступеней - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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