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Лестница Сибин 38823-07 7 ступеней купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница Сибин 38823-07 7 ступеней

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Лестница Сибин 38823-07 7 ступеней - фото 1
Лестница Сибин 38823-07 7 ступеней - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
1
Материал
алюминий
  • Лестница Сибин 38823-07 7 ступеней - фото 1
  • Лестница Сибин 38823-07 7 ступеней - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 960 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лестница Сибин 38823-07 7 ступеней
7 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
470
Число ступеней, шт
7
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
86
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.96х0.4х0.1
Вес, кг.
6.52

Описание товара Лестница Сибин 38823-07 7 ступеней

Лестница алюминиевая универсальная, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Лестница Сибин 38823-07 7 ступеней




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
470
Число ступеней, шт
7
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
86
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Лестница алюминиевая универсальная, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница Сибин 38823-07 7 ступеней - по цене 7960 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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