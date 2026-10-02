Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
4
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 700 руб.
В наличии
Код товара: 347164
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 700 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
12
Число секций
4
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.34х0.27
Вес, кг.
11.34
Описание товара Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3
Лестница-трансформер алюминиевая СИБИН, арт. 38851, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Алюминиевые лестницы СИБИН – легкость, безопасность и удобство эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов.
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Бренд
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
12
Число секций
4
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Лестница-трансформер алюминиевая СИБИН, арт. 38851, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Алюминиевые лестницы СИБИН – легкость, безопасность и удобство эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов.
Лестница-трансформер Сибин 38851 4x3 - этот товар вы можете купить по цене 10700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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