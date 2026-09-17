Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97884, 2х4+2х5, Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
18
Рабочая высота, м
5.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб.
В наличии
Код товара: 747930
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Лестница шарнирная - 1 шт
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
18
Рабочая высота, м
5.7
Максимальная высота, м
5.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
1523x340x280
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.51х0.34х0.28
Вес, кг.
13.9
Описание товара Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97884, 2х4+2х5, Россия
Шарнирная алюминиевая лестница Сибртех 97884 представляет собой 2 секции по 4 ступени и 2 секции по 5 ступеней, которые можно настроить в нескольких рабочих положениях. Она может использоваться в качестве приставной лестницы, двухсторонней стремянки и помоста. Будет полезна как в быту, так и на небольших стройках, в гараже и магазинах.
Преимущества
- Широкие траверсы — лестница устойчиво фиксируется на горизонтальной поверхности в любом рабочем положении.
- Противоскользящее рифление на ступенях — пользоваться лестницей безопасно, нога не соскользнет в процессе выполнения работ.
- Сочетание легкости и прочности — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, выдерживает нагрузку до 120 кг.
- Надежные шарнирные механизмы — лестница не шатается в рабочих положениях, смена рабочих положений происходит быстро и легко.
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Бренд
Комплектация
Лестница шарнирная - 1 шт
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
18
Рабочая высота, м
5.7
Максимальная высота, м
5.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
1523x340x280
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Страна производитель
Россия
Шарнирная алюминиевая лестница Сибртех 97884 представляет собой 2 секции по 4 ступени и 2 секции по 5 ступеней, которые можно настроить в нескольких рабочих положениях. Она может использоваться в качестве приставной лестницы, двухсторонней стремянки и помоста. Будет полезна как в быту, так и на небольших стройках, в гараже и магазинах.
Преимущества
- Широкие траверсы — лестница устойчиво фиксируется на горизонтальной поверхности в любом рабочем положении.
- Противоскользящее рифление на ступенях — пользоваться лестницей безопасно, нога не соскользнет в процессе выполнения работ.
- Сочетание легкости и прочности — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, выдерживает нагрузку до 120 кг.
- Надежные шарнирные механизмы — лестница не шатается в рабочих положениях, смена рабочих положений происходит быстро и легко.
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97884, 2х4+2х5, Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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