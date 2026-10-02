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Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней

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Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 1
Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 2
Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 3
Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 4
Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 5
Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 6
Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
3
Материал
алюминий
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 1
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 2
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 3
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 4
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 5
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 6
  • Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 220 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347170
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней
12 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
7
Число секций
3
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.96х0.45х0.15
Вес, кг.
9.43

Описание товара Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней

Универсальная трехсекционная лестница СИБИН применяется при проведении монтажных и строительных работ, для выкладки товара в магазинах и на складах. Возможно использование как в качестве стремянки, так и в качестве приставной лестницы. Изготавливается из алюминиевого сплава. В состав входят страховочные ленты (изготовленные из стали), поперечный стабилизатор, противоскользящие ступени. Упрощает монтаж и демонтаж различных изделий. Прочное соединение ступеней с боковинами.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
7
Число секций
3
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная трехсекционная лестница СИБИН применяется при проведении монтажных и строительных работ, для выкладки товара в магазинах и на складах. Возможно использование как в качестве стремянки, так и в качестве приставной лестницы. Изготавливается из алюминиевого сплава. В состав входят страховочные ленты (изготовленные из стали), поперечный стабилизатор, противоскользящие ступени. Упрощает монтаж и демонтаж различных изделий. Прочное соединение ступеней с боковинами.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница трехсекционная Сибин 38833-07 7 ступеней - купить по цене 12220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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