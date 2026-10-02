Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
4
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 460 руб.
В наличии
Код товара: 347161
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
16
Число секций
4
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.34х0.28
Вес, кг.
13.13
Описание товара Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4
Лестница-трансформер алюминиевая СИБИН, арт. 38852, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Алюминиевые лестницы СИБИН – легкость, безопасность и удобство эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов. Прочное соединение ступеней с боковинами. Устойчивое положение благодаря широким стабилизаторам. Замки шарнирных соединений обеспечивают надежную фиксацию.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
16
Число секций
4
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Лестница-трансформер алюминиевая СИБИН, арт. 38852, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Алюминиевые лестницы СИБИН – легкость, безопасность и удобство эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов. Прочное соединение ступеней с боковинами. Устойчивое положение благодаря широким стабилизаторам. Замки шарнирных соединений обеспечивают надежную фиксацию.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - стоимость товара 12460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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