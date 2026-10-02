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Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4

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Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 1
Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 2
Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 3
Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 4
Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 5
Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
4
Материал
алюминий
  • Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 1
  • Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 2
  • Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 3
  • Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 4
  • Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 5
  • Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 460 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347161
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4
12 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
16
Число секций
4
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.34х0.28
Вес, кг.
13.13

Описание товара Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4

Лестница-трансформер алюминиевая СИБИН, арт. 38852, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Алюминиевые лестницы СИБИН – легкость, безопасность и удобство эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов. Прочное соединение ступеней с боковинами. Устойчивое положение благодаря широким стабилизаторам. Замки шарнирных соединений обеспечивают надежную фиксацию.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестницы
Число ступеней, шт
16
Число секций
4
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Лестница-трансформер алюминиевая СИБИН, арт. 38852, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Алюминиевые лестницы СИБИН – легкость, безопасность и удобство эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов. Прочное соединение ступеней с боковинами. Устойчивое положение благодаря широким стабилизаторам. Замки шарнирных соединений обеспечивают надежную фиксацию.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница- трансформер Сибин 38852 4х4 - стоимость товара 12460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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