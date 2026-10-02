Лестница трехсекционная Сибин 38833-14 14 ступеней
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Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
3
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 190 руб.
В наличии
Код товара: 347163
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
1039
Число ступеней, шт
14
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
82
Число секций
3
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3.95х0.45х0.17
Вес, кг.
20.3
Описание товара Лестница трехсекционная Сибин 38833-14 14 ступеней
Лестница стремянка СИБИН 38833-14, предназначена для выполнения различных хозяйственных работ. Удобна в эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов. Прочное соединение ступеней с боковинами. Дополнительная опора для лучшей устойчивости.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
1039
Число ступеней, шт
14
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
82
Число секций
3
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Лестница стремянка СИБИН 38833-14, предназначена для выполнения различных хозяйственных работ. Удобна в эксплуатации благодаря сочетанию надежной конструкции и высококачественных материалов. Прочное соединение ступеней с боковинами. Дополнительная опора для лучшей устойчивости.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
Лестница трехсекционная Сибин 38833-14 14 ступеней - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 26190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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