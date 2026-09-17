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Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия

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Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 1
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 2
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 3
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 4
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 5
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 6
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 7
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 8
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 9
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 10
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 11
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 12
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
12
Рабочая высота, м
6.1
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 1
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 2
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 3
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 4
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 5
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 6
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 7
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 8
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 9
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 10
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 11
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 12
  • Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 360 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747935
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
10 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
12
Рабочая высота, м
6.1
Максимальная высота, м
6.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
3357x391x125
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
3.36х0.39х0.11
Вес, кг.
9.3

Описание товара Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия

Универсальная лестница СИБРТЕХ 97912 - предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Особенности: Надежная конструкция и высокое качество сборки; Можно использовать как приставную лестницу из одного или двух сегментов, так и двухстороннюю стремянку; В сложенном состоянии удобна для хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
12
Рабочая высота, м
6.1
Максимальная высота, м
6.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
3357x391x125
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Страна производитель
Россия
Описание
Универсальная лестница СИБРТЕХ 97912 - предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Особенности: Надежная конструкция и высокое качество сборки; Можно использовать как приставную лестницу из одного или двух сегментов, так и двухстороннюю стремянку; В сложенном состоянии удобна для хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница СИБРТЕХ 97912, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - стоимость товара 10360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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