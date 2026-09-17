Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97881, 4х3, Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
12
Рабочая высота, м
3.9
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб.
В наличии
Код товара: 747927
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Лестница шарнирная - 1 шт
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
12
Рабочая высота, м
3.9
Максимальная высота, м
3.52
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
963x340x280
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
94х34х28
Вес, кг.
10.72
Описание товара Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97881, 4х3, Россия
Шарнирная алюминиевая лестница Сибртех 97881 представляет собой 4 секции по 3 ступени, которые можно настроить в нескольких рабочих положениях. Она может использоваться в качестве приставной лестницы, двухсторонней стремянки и помоста. Будет полезна как в быту, так и на небольших стройках, в гараже и магазинах.
Преимущества
- Широкие траверсы — лестница устойчиво фиксируется на горизонтальной поверхности в любом рабочем положении.
- Противоскользящее рифление на ступенях — пользоваться лестницей безопасно, нога не соскользнет в процессе выполнения работ.
- Сочетание легкости и прочности — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, выдерживает нагрузку до 120 кг.
- Надежные шарнирные механизмы — лестница не шатается в рабочих положениях, смена рабочих положений происходит быстро и легко.
- Габариты в сложенном состоянии 940 х 340 х 280 мм — лестницу удобно хранить и транспортировать.
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Бренд
Комплектация
Лестница шарнирная - 1 шт
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
12
Рабочая высота, м
3.9
Максимальная высота, м
3.52
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
963x340x280
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Страна производитель
Россия
Шарнирная алюминиевая лестница Сибртех 97881 представляет собой 4 секции по 3 ступени, которые можно настроить в нескольких рабочих положениях. Она может использоваться в качестве приставной лестницы, двухсторонней стремянки и помоста. Будет полезна как в быту, так и на небольших стройках, в гараже и магазинах.
Преимущества
- Широкие траверсы — лестница устойчиво фиксируется на горизонтальной поверхности в любом рабочем положении.
- Противоскользящее рифление на ступенях — пользоваться лестницей безопасно, нога не соскользнет в процессе выполнения работ.
- Сочетание легкости и прочности — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, выдерживает нагрузку до 120 кг.
- Надежные шарнирные механизмы — лестница не шатается в рабочих положениях, смена рабочих положений происходит быстро и легко.
- Габариты в сложенном состоянии 940 х 340 х 280 мм — лестницу удобно хранить и транспортировать.
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97881, 4х3, Россия - по цене 9760 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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