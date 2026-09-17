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Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия

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Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 1
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 2
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 3
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 4
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 5
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 6
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 7
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 8
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 9
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 10
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 11
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 12
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 13
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 1
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 2
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 3
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 4
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 5
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 6
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 7
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 8
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 9
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 10
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 11
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 12
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 13
  • Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747926
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия
8 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница шарнирная - 1 шт
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3
Максимальная высота, м
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
683x340x280
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
67х34х27
Вес, кг.
9.21

Описание товара Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия

Шарнирная алюминиевая лестница Сибртех 97879 представляет собой 4 секции по 2 ступени, которые можно настроить в нескольких рабочих положениях. Она может использоваться в качестве приставной лестницы, двухсторонней стремянки и помоста. Будет полезна как в быту, так и на небольших стройках, в гараже и магазинах.

Преимущества

  • Широкие траверсы — лестница устойчиво фиксируется на горизонтальной поверхности в любом рабочем положении.
  • Противоскользящее рифление на ступенях — пользоваться лестницей безопасно, нога не соскользнет в процессе выполнения работ.
  • Сочетание легкости и прочности — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, выдерживает нагрузку до 120 кг.
  • Надежные шарнирные механизмы — лестница не шатается в рабочих положениях, смена рабочих положений происходит быстро и легко.
  • Габариты в сложенном состоянии 660 х 340 х 280 мм — лестницу удобно хранить и транспортировать.

Отзывы о товаре Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница шарнирная - 1 шт
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3
Максимальная высота, м
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
683x340x280
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание

Шарнирная алюминиевая лестница Сибртех 97879 представляет собой 4 секции по 2 ступени, которые можно настроить в нескольких рабочих положениях. Она может использоваться в качестве приставной лестницы, двухсторонней стремянки и помоста. Будет полезна как в быту, так и на небольших стройках, в гараже и магазинах.

Преимущества

  • Широкие траверсы — лестница устойчиво фиксируется на горизонтальной поверхности в любом рабочем положении.
  • Противоскользящее рифление на ступенях — пользоваться лестницей безопасно, нога не соскользнет в процессе выполнения работ.
  • Сочетание легкости и прочности — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, выдерживает нагрузку до 120 кг.
  • Надежные шарнирные механизмы — лестница не шатается в рабочих положениях, смена рабочих положений происходит быстро и легко.
  • Габариты в сложенном состоянии 660 х 340 х 280 мм — лестницу удобно хранить и транспортировать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия - стоимость товара 8290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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