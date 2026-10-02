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Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней

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Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней - фото 1
Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней - фото 2
Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянки
Число секций
1
Материал
алюминий
  • Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней - фото 1
  • Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней - фото 2
  • Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347181
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
320
Число ступеней, шт
6
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
520
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.99х0.49х0.11
Вес, кг.
4.34

Описание товара Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней

Лестница-стремянка СИБИН 38801-6 - конструкция из алюминиевого профиля, которая используется для различных высотных работ (малярные, ремонтные, садовые работы). 



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
320
Число ступеней, шт
6
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
520
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Лестница-стремянка СИБИН 38801-6 - конструкция из алюминиевого профиля, которая используется для различных высотных работ (малярные, ремонтные, садовые работы). 


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней - данный товар вы можете купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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