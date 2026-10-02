Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стремянки
Число секций
1
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 347181
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
320
Число ступеней, шт
6
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
520
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.99х0.49х0.11
Вес, кг.
4.34
Описание товара Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней
Лестница-стремянка СИБИН 38801-6 - конструкция из алюминиевого профиля, которая используется для различных высотных работ (малярные, ремонтные, садовые работы).
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
320
Число ступеней, шт
6
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
520
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Лестница-стремянка СИБИН 38801-6 - конструкция из алюминиевого профиля, которая используется для различных высотных работ (малярные, ремонтные, садовые работы).
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней, 9 ступеней
Теги товара: алюминиевые
Лестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней - данный товар вы можете купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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