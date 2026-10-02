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Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней

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Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней - фото 1
Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней - фото 2
Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней - фото 3
Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней - фото 4
Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянки
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней - фото 1
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней - фото 2
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней - фото 3
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней - фото 4
  • Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347155
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней
5 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
4
Число ступеней, шт
8
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.43х0.5х0.11
Вес, кг.
10

Описание товара Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней

Стальная лестница-стремянка MIRAX 8 ступеней, 162 см 38800-08 применяется на производстве и в быту. Снабжена широкими ступенями для удобства при подъёме и спуске. Благодаря наличию высокой дуги работник может безопасно выполнять различные высотные работы. Пластиковые заглушки на ножках препятствуют скольжению.



Теги товара: 8 ступеней, алюминиевые

Отзывы о товаре Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней




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Характеристики
Бренд
MIRAX
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
4
Число ступеней, шт
8
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Стальная лестница-стремянка MIRAX 8 ступеней, 162 см 38800-08 применяется на производстве и в быту. Снабжена широкими ступенями для удобства при подъёме и спуске. Благодаря наличию высокой дуги работник может безопасно выполнять различные высотные работы. Пластиковые заглушки на ножках препятствуют скольжению.


Теги товара: 8 ступеней, алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5070 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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