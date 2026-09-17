Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
В наличии
Код товара: 747956
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Материал
сталь
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
538
Габариты в сложенном состоянии, мм
2870x600x112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.88х0.58х0.12
Вес, кг.
9.95
Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитСтремянка СибрТех 7 ступеней (97717)
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитЛестница СИБРТЕХ 97906, 2 х 6 ступеней, алюминиевая, двухсекцион...
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитЛестница приставная СИБРТЕХ 97832, 12 ступеней, Россия
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитЛестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитЛестница-стремянка Сибин 38801-6 6 ступеней
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97718, 8 ступеней, алюминиевая, Россия
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитЛестница-стремянка Сибин 38803-09 9 ступеней
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитЛестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекцион...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитЛестница-стремянка Сибин 38801-7 7 ступеней
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЛестница приставная СИБРТЕХ 97834, 14 ступеней, Россия
-
В наличииЦена 6 630 руб.1658 руб. в СплитЛестница СИБРТЕХ 97908, 2 х 8 ступеней, алюминиевая, двухсекцион...
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97719, 9 ступеней, алюминиевая, Россия
Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Материал
сталь
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
538
Габариты в сложенном состоянии, мм
2870x600x112
Страна производитель
Россия
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - стоимость товара 4970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия