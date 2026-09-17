Лестница СИБРТЕХ 97909, 2 х 9 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
9
Рабочая высота, м
4.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб.
В наличии
Код товара: 747933
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 360 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
9
Рабочая высота, м
4.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
2500 х 395 х 110 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.52х0.4х0.1
Вес, кг.
7.85
Описание товара Лестница СИБРТЕХ 97909, 2 х 9 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
Универсальная лестница СИБРТЕХ 97909 - предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Особенности: Надежная конструкция и высокое качество сборки; Можно использовать как приставную лестницу из одного или двух сегментов, так и двухстороннюю стремянку; В сложенном состоянии удобна для хранения и транспортировки.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97719, 9 ступеней, алюминиевая, Россия
-
В наличииЦена 7 720 руб.1930 руб. в СплитЛестница СИБРТЕХ 97816, 3 х 6 ступеней, алюминиевая, трехсекцион...
-
В наличииЦена 7 750 руб.1938 руб. в СплитЛестница СИБРТЕХ 97910, 2 ? 10 ступеней, алюминиевая, двухсекцио...
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитЛестница Сибин 38823-07 7 ступеней
-
В наличииЦена 8 060 руб.2015 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97721, 10 ступеней, алюминиевая, Россия
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитЛестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97879, 4х2, Россия
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитЛестница СИБРТЕХ 97817, 3 ? 7 ступеней, алюминиевая, трехсекцион...
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитЛестница двухсекционная Сибин 38823-08 8 ступеней
-
В наличииЦена 9 420 руб.2355 руб. в СплитРабочие подмости СИБРТЕХ 97961, 2х4х2
-
В наличииЦена 9 540 руб.2385 руб. в СплитЛестница СИБРТЕХ 97911, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекцио...
-
В наличииЦена 9 760 руб.2440 руб. в СплитЛестница шарнирная алюминиевая СИБРТЕХ 97881, 4х3, Россия
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитЛестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекцион...
Бренд
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
9
Рабочая высота, м
4.7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
2500 х 395 х 110 мм
Страна производитель
Россия
Универсальная лестница СИБРТЕХ 97909 - предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ. Особенности: Надежная конструкция и высокое качество сборки; Можно использовать как приставную лестницу из одного или двух сегментов, так и двухстороннюю стремянку; В сложенном состоянии удобна для хранения и транспортировки.
Лестница СИБРТЕХ 97909, 2 х 9 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лестница СИБРТЕХ 97909, 2 х 9 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия