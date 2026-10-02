Top.Mail.Ru
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 1
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 2
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 3
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 4
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 5
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 6
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 7
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 8
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 9
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 10
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 11
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 12
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 1
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 2
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 3
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 4
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 5
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 6
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 7
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 8
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 9
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 10
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 11
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 12
  • Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347190
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717)
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
480
Габариты в сложенном состоянии, мм
2233x512x115
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.2х0.5х0.11
Вес, кг.
5.8

Описание товара Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717)

Алюминиевая стремянка СИБРТЕХ 7 ступеней 97717 используется для осуществления различных работ на высоте, например, для внутренней отделки помещений или сбора плодов с деревьев в саду и пр. Широкие профилированные ступени обеспечивают безопасный спуск/подъем, удобство при длительной работе на высоте. Благодаря наличию высокой дуги работник может безопасно выполнять различные высотные работы. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.

Отзывы о товаре Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
480
Габариты в сложенном состоянии, мм
2233x512x115
Страна производитель
Россия
Описание
Алюминиевая стремянка СИБРТЕХ 7 ступеней 97717 используется для осуществления различных работ на высоте, например, для внутренней отделки помещений или сбора плодов с деревьев в саду и пр. Широкие профилированные ступени обеспечивают безопасный спуск/подъем, удобство при длительной работе на высоте. Благодаря наличию высокой дуги работник может безопасно выполнять различные высотные работы. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка СибрТех 7 ступеней (97717) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...