Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.75
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
В наличии
Код товара: 347191
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.75
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
456
Габариты в сложенном состоянии, мм
2003x488x115
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.04х0.47х0.12
Вес, кг.
4.51
Описание товара Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716)
Алюминиевая стремянка СИБРТЕХ 6 ступеней 97716 используется для осуществления различных работ на высоте, например, для внутренней отделки помещений или сбора плодов с деревьев в саду и пр. Широкие профилированные ступени обеспечивают безопасный спуск/подъем, удобство при длительной работе на высоте. Благодаря наличию высокой дуги работник может безопасно выполнять различные высотные работы. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.
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Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.75
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
456
Габариты в сложенном состоянии, мм
2003x488x115
Страна производитель
Россия
Алюминиевая стремянка СИБРТЕХ 6 ступеней 97716 используется для осуществления различных работ на высоте, например, для внутренней отделки помещений или сбора плодов с деревьев в саду и пр. Широкие профилированные ступени обеспечивают безопасный спуск/подъем, удобство при длительной работе на высоте. Благодаря наличию высокой дуги работник может безопасно выполнять различные высотные работы. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.
Стремянка СибрТех 6 ступеней (97716) – стоимость товара 4460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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