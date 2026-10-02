Лестница приставная Сибин 38834-09 9 ступеней
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
1
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
В наличии
Код товара: 347162
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 470 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
3
Число ступеней, шт
9
Число секций
1
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.55х0.34х0.1
Вес, кг.
3.2
Описание товара Лестница приставная Сибин 38834-09 9 ступеней
Приставная лестница СИБИН 9 ступеней 38834-09 предназначена для обеспечения доступа человека на возвышения для выполнения определенных работ. Изготовлена из легкого и прочного алюминиевого профиля. Опорные ножки имеют пластиковые наконечники, которые препятствуют скольжению лестницы.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней
Теги товара: 9 ступеней, алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитЛестница приставная СИБРТЕХ 97831, 11 ступеней, Россия
-
В наличииЦена 4 320 руб.1080 руб. в СплитЛестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитСтремянка СибрТех 6 ступеней (97716)
-
В наличииЦена 4 510 руб.1128 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97959, 9 ступеней, стальной профиль, алюминиев...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитЛестница-стремянка Сибин 38825-04 4 ступени
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитСтальная стремянка MIRAX 38800-07, 141 см, 7 ступеней
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитСтремянка СибрТех 7 ступеней (97717)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97960, 10 ступеней, стальной профиль, алюминие...
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитЛестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, ...
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитЛестница СИБРТЕХ 97906, 2 х 6 ступеней, алюминиевая, двухсекцион...
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитЛестница приставная СИБРТЕХ 97832, 12 ступеней, Россия
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитЛестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней
Бренд
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
3
Число ступеней, шт
9
Число секций
1
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Приставная лестница СИБИН 9 ступеней 38834-09 предназначена для обеспечения доступа человека на возвышения для выполнения определенных работ. Изготовлена из легкого и прочного алюминиевого профиля. Опорные ножки имеют пластиковые наконечники, которые препятствуют скольжению лестницы.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней
Теги товара: 9 ступеней, алюминиевые
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней
Теги товара: 9 ступеней, алюминиевые
Лестница приставная Сибин 38834-09 9 ступеней - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лестница приставная Сибин 38834-09 9 ступеней