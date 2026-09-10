Дрель-шуруповерт сетевая Redverg RD-SD320/1
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346693
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт электрическая
Высота, см
24.5
Комплектация
шуруповерт, документация, упаковка
Макс. число оборотов холостого хода
750
Максимальный крутящий момент
15
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Ширина, см
23.5
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Мощность, Вт
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х8
Вес, кг.
1.2
Описание товара Дрель-шуруповерт сетевая Redverg RD-SD320/1
Электрический шуруповерт REDVERG RD-SD320/1 5026142 предназначен для завинчивания резьбовых соединений. Наличие реверса упрощает работу с застрявшей в материале оснасткой. Фиксация максимальных оборотов снижает нагрузку с рук при долгой работе. 23 положения регулировки крутящего момента позволяют настроить инструмент под конкретную задачу.
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт электрическая
Высота, см
24.5
Комплектация
шуруповерт, документация, упаковка
Макс. число оборотов холостого хода
750
Максимальный крутящий момент
15
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Ширина, см
23.5
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Мощность, Вт
320
Страна производитель
Китай
Электрический шуруповерт REDVERG RD-SD320/1 5026142 предназначен для завинчивания резьбовых соединений. Наличие реверса упрощает работу с застрявшей в материале оснасткой. Фиксация максимальных оборотов снижает нагрузку с рук при долгой работе. 23 положения регулировки крутящего момента позволяют настроить инструмент под конкретную задачу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
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