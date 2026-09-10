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Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45

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Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 1
Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 2
Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 3
Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 4
Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 5
Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 6
Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 7
Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 8
Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 9
Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
  • Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 1
  • Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 2
  • Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 3
  • Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 4
  • Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 5
  • Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 6
  • Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 7
  • Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 8
  • Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 9
  • Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346696
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
25
Количество скоростей работы
1
Комплектация
шуруповерт, руководство по эксплуатации, картонная коробка
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
10
Реверс
да
Тип патрона
под биты
Ширина, см
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х7
Вес, кг.
2.1

Описание товара Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45

Шуруповерт Зубр ЗСШ-730-45 имеет возможность отрегулировать глубину заворачивания. Подобная функция позволяет полноценно работать с различными видами крепежа и расширить возможности модели. Конструкция имеет эргономичную рукоятку, обеспечивается надежная фиксация в ладони для комфортной эксплуатации. В Зубр ЗСШ-730-45 применяется магнитный наконечник. С его помощью можно быстро зафиксировать оснастку, несколько ускорить процесс замены элементов. Это будет особенно важно в том случае, если вы проводите сложные работы. Механизмы получили металлическую защиту. Корпус обеспечивает надежность и исключает возможность повреждения основных элементов. Скорость вращения одна, как и количество регулировок крутящего момента, который составляет 10 Н·м. Число оборотов за минуту работы составляет 4000. Питание шуруповерта происходит от сети 220 В. Удается полноценно пользоваться инструментом на протяжении продолжительного времени и не думать об уровне заряда аккумулятора. Специальная клипса обеспечивает надежную фиксацию на ремне для быстрого доступа к инструм



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые

Отзывы о товаре Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
25
Количество скоростей работы
1
Комплектация
шуруповерт, руководство по эксплуатации, картонная коробка
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
10
Реверс
да
Тип патрона
под биты
Ширина, см
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Шуруповерт Зубр ЗСШ-730-45 имеет возможность отрегулировать глубину заворачивания. Подобная функция позволяет полноценно работать с различными видами крепежа и расширить возможности модели. Конструкция имеет эргономичную рукоятку, обеспечивается надежная фиксация в ладони для комфортной эксплуатации. В Зубр ЗСШ-730-45 применяется магнитный наконечник. С его помощью можно быстро зафиксировать оснастку, несколько ускорить процесс замены элементов. Это будет особенно важно в том случае, если вы проводите сложные работы. Механизмы получили металлическую защиту. Корпус обеспечивает надежность и исключает возможность повреждения основных элементов. Скорость вращения одна, как и количество регулировок крутящего момента, который составляет 10 Н·м. Число оборотов за минуту работы составляет 4000. Питание шуруповерта происходит от сети 220 В. Удается полноценно пользоваться инструментом на протяжении продолжительного времени и не думать об уровне заряда аккумулятора. Специальная клипса обеспечивает надежную фиксацию на ремне для быстрого доступа к инструм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
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Отзывы


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