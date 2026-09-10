Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45
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Характеристики
Описание товара Шуруповерт сетевой Зубр ЗСШ-730-45
Шуруповерт Зубр ЗСШ-730-45 имеет возможность отрегулировать глубину заворачивания. Подобная функция позволяет полноценно работать с различными видами крепежа и расширить возможности модели. Конструкция имеет эргономичную рукоятку, обеспечивается надежная фиксация в ладони для комфортной эксплуатации. В Зубр ЗСШ-730-45 применяется магнитный наконечник. С его помощью можно быстро зафиксировать оснастку, несколько ускорить процесс замены элементов. Это будет особенно важно в том случае, если вы проводите сложные работы. Механизмы получили металлическую защиту. Корпус обеспечивает надежность и исключает возможность повреждения основных элементов. Скорость вращения одна, как и количество регулировок крутящего момента, который составляет 10 Н·м. Число оборотов за минуту работы составляет 4000. Питание шуруповерта происходит от сети 220 В. Удается полноценно пользоваться инструментом на протяжении продолжительного времени и не думать об уровне заряда аккумулятора. Специальная клипса обеспечивает надежную фиксацию на ремне для быстрого доступа к инструм
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