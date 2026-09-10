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Дальномер лазерный Condtrol Vector 30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный Condtrol Vector 30

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Дальномер лазерный Condtrol Vector 30 - фото 4
Дальномер лазерный Condtrol Vector 30 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
  • Дальномер лазерный Condtrol Vector 30 - фото 1
  • Дальномер лазерный Condtrol Vector 30 - фото 2
  • Дальномер лазерный Condtrol Vector 30 - фото 3
  • Дальномер лазерный Condtrol Vector 30 - фото 4
  • Дальномер лазерный Condtrol Vector 30 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346587
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Размеры в упаковке, см
18х14х7
Вес, г.
200

Описание товара Дальномер лазерный Condtrol Vector 30

CONDTROL Vector 30 – лазерный дальномер с базовым набором функций, предназначенный для точного измерения расстояния до 30 м. Он рассчитан для работы в помещении при любых условиях освещения. Лазерная рулетка CONDTROL Vector 30 отличается элегантным дизайном, современной эргономикой и округлыми формами, что делает её удобной в использовании. Благодаря компактным размерам дальномер легко помещается в карман, в поясной чехол или сумку.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Condtrol Vector 30




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Описание
CONDTROL Vector 30 – лазерный дальномер с базовым набором функций, предназначенный для точного измерения расстояния до 30 м. Он рассчитан для работы в помещении при любых условиях освещения. Лазерная рулетка CONDTROL Vector 30 отличается элегантным дизайном, современной эргономикой и округлыми формами, что делает её удобной в использовании. Благодаря компактным размерам дальномер легко помещается в карман, в поясной чехол или сумку.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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