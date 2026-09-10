Дальномер лазерный Condtrol Vector 30
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Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346587
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х14х7
Вес, г.
200
Описание товара Дальномер лазерный Condtrol Vector 30
CONDTROL Vector 30 – лазерный дальномер с базовым набором функций, предназначенный для точного измерения расстояния до 30 м. Он рассчитан для работы в помещении при любых условиях освещения. Лазерная рулетка CONDTROL Vector 30 отличается элегантным дизайном, современной эргономикой и округлыми формами, что делает её удобной в использовании. Благодаря компактным размерам дальномер легко помещается в карман, в поясной чехол или сумку.
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CONDTROL Vector 30 – лазерный дальномер с базовым набором функций, предназначенный для точного измерения расстояния до 30 м. Он рассчитан для работы в помещении при любых условиях освещения. Лазерная рулетка CONDTROL Vector 30 отличается элегантным дизайном, современной эргономикой и округлыми формами, что делает её удобной в использовании. Благодаря компактным размерам дальномер легко помещается в карман, в поясной чехол или сумку.
Дальномер лазерный Condtrol Vector 30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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