Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306
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Характеристики
Описание товара Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306
Насосы выполнены в виде моноблоков, предназначенных для откачки сточных вод, которые скапливаются в септиках и дренажных ямах. Кроме того, фекальные насосы часто используют для быстрого осушения затопленных подвалов, котлованов и траншей. Потребность в таком оборудовании возникает даже при наличии центральной сети канализации — например, когда нужно компенсировать недостаточный угол наклона трубопровода и предотвратить образование засоров. Для работы в автоматическом режиме насосы оснащаются поплавковым выключателем. При понижении уровня жидкости до критически низкой отметки двигатель отключается. Тем самым предотвращается работа «всухую», чреватая ускоренным износом механической части, перегревом электродвигателя и преждевременным выходом из строя.
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