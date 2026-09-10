Опрыскиватель Sturm! GS8210B
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Характеристики
Описание товара Опрыскиватель Sturm! GS8210B
Ранцевый опрыскиватель Sturm! GS8210B используется для дезинфекции и дезинсекции, нанесения удобрений, средств для защиты растений и борьбы с вредителями цветов, сельскохозяйственных культур. Устройство не предназначено для разбрызгивания едких и пожароопасных жидкостей, веществ с содержанием твердых частиц. Благодаря функционированию от аккумулятора модель оптимальна для применения на расстоянии от источника электропитания. Для комфортной эксплуатации при непрерывном распылении можно зафиксировать пусковой рычаг на трубке. Горловина имеет оптимальный диаметр для аккуратной заправки ранцевого опрыскивателя Sturm! GS8210B. Наплечные ремни обеспечивают удобство при транспортировке устройства и в процессе проведения работ. Корпус изготовлен из качественного пластика, который характеризуется прочностью и устойчивостью к воздействию химических растворов.
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