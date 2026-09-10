Разветвитель-тройник Gardena 2934-20
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Характеристики
Описание товара Разветвитель-тройник Gardena 2934-20
Система полива Gardena представляет собой инновационное решение для эффективного распределения воды в вашем саду. Этот лёгкий разветвитель весом всего 0,02 кг обеспечивает удобное подключение и управление потоками воды. Изготовлен с учётом высоких стандартов качества от бренда Gardena, известного своими надёжными и долговечными садовыми инструментами. Фитинг разветвителя имеет универсальные диаметры подключения — 3/4 дюйма и 1 1/2 дюйма, что делает его совместимым с различными типами шлангов и систем полива. Это позволяет обеспечить гибкость в использовании и лёгкость интеграции в уже существующую систему полива вашего участка. Система полива Gardena идеально подходит для садоводов, которые ценят простоту и эффективность. Компактный и функциональный дизайн разветвителя обеспечивает легкость его установки и использования, а также длительный срок службы в любых погодных условиях.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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