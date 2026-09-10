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Разветвитель-тройник Gardena 2934-20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Разветвитель-тройник Gardena 2934-20

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Разветвитель-тройник Gardena 2934-20 - фото 1
Разветвитель-тройник Gardena 2934-20 - фото 2
Разветвитель-тройник Gardena 2934-20 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители для шлангов
Материал
пластик
Тип фитинга
разветвитель
  • Разветвитель-тройник Gardena 2934-20 - фото 1
  • Разветвитель-тройник Gardena 2934-20 - фото 2
  • Разветвитель-тройник Gardena 2934-20 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
680 руб.  694 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345347
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Характеристики

Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители для шлангов
Материал
пластик
Тип фитинга
разветвитель
Диаметр подключения
3/4 дюйм, 1 1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х9
Вес, г.
32

Описание товара Разветвитель-тройник Gardena 2934-20

Система полива Gardena представляет собой инновационное решение для эффективного распределения воды в вашем саду. Этот лёгкий разветвитель весом всего 0,02 кг обеспечивает удобное подключение и управление потоками воды. Изготовлен с учётом высоких стандартов качества от бренда Gardena, известного своими надёжными и долговечными садовыми инструментами. Фитинг разветвителя имеет универсальные диаметры подключения — 3/4 дюйма и 1 1/2 дюйма, что делает его совместимым с различными типами шлангов и систем полива. Это позволяет обеспечить гибкость в использовании и лёгкость интеграции в уже существующую систему полива вашего участка. Система полива Gardena идеально подходит для садоводов, которые ценят простоту и эффективность. Компактный и функциональный дизайн разветвителя обеспечивает легкость его установки и использования, а также длительный срок службы в любых погодных условиях.



Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки

Отзывы о товаре Разветвитель-тройник Gardena 2934-20




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Характеристики
Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители для шлангов
Материал
пластик
Тип фитинга
разветвитель
Диаметр подключения
3/4 дюйм, 1 1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Gardena представляет собой инновационное решение для эффективного распределения воды в вашем саду. Этот лёгкий разветвитель весом всего 0,02 кг обеспечивает удобное подключение и управление потоками воды. Изготовлен с учётом высоких стандартов качества от бренда Gardena, известного своими надёжными и долговечными садовыми инструментами. Фитинг разветвителя имеет универсальные диаметры подключения — 3/4 дюйма и 1 1/2 дюйма, что делает его совместимым с различными типами шлангов и систем полива. Это позволяет обеспечить гибкость в использовании и лёгкость интеграции в уже существующую систему полива вашего участка. Система полива Gardena идеально подходит для садоводов, которые ценят простоту и эффективность. Компактный и функциональный дизайн разветвителя обеспечивает легкость его установки и использования, а также длительный срок службы в любых погодных условиях.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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