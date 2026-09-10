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Материнская плата Asrock B365M PRO4-F Socket LGA1151 v2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asrock B365M PRO4-F Socket LGA1151 v2

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Материнская плата Asrock B365M PRO4-F - фото 1
Материнская плата Asrock B365M PRO4-F - фото 2
Материнская плата Asrock B365M PRO4-F - фото 3
Материнская плата Asrock B365M PRO4-F - фото 4
Материнская плата Asrock B365M PRO4-F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asrock B365M PRO4-F - фото 1
  • Материнская плата Asrock B365M PRO4-F - фото 2
  • Материнская плата Asrock B365M PRO4-F - фото 3
  • Материнская плата Asrock B365M PRO4-F - фото 4
  • Материнская плата Asrock B365M PRO4-F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 343055
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
64х56х30
Вес, г.
120

Описание товара Материнская плата Asrock B365M PRO4-F Socket LGA1151 v2

Материнская плата ASRock B365M PRO4-F позиционируется производителем как модель стандарта Micro-ATX. поэтому габариты устройства составляют 244x229 мм. Рассчитанная на постройку полнофункционального системного блока в малогабаритном компьютерном корпусе плата поддерживает установку ЦПУ Intel, оборудованного сокетом LGA 1151-v2. Она предусматривает подключение оперативной памяти формата DIMM DDR4, располагая 4 разъемами для установки планок. Вы сможете присоединить к ней модули ОЗУ с совокупным объемом до 64 ГБ и тактовой частотой 2133-2666 МГц. Среди рассчитанных на присоединение периферийных устройств и системных компонентов интерфейсов материнской платы ASRock B365M PRO4-F необходимо отметить SATA 6Gb/s, USB 3.2 Gen1 Type C, USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Type A. Наличие видеовыходов HDMI, VGA (D-Sub) и DVI-D позволит присоединить до 3 мониторов/проекторов с целью вывода встроенной графики ЦПУ.

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B365M PRO4-F Socket LGA1151 v2




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Описание
Материнская плата ASRock B365M PRO4-F позиционируется производителем как модель стандарта Micro-ATX. поэтому габариты устройства составляют 244x229 мм. Рассчитанная на постройку полнофункционального системного блока в малогабаритном компьютерном корпусе плата поддерживает установку ЦПУ Intel, оборудованного сокетом LGA 1151-v2. Она предусматривает подключение оперативной памяти формата DIMM DDR4, располагая 4 разъемами для установки планок. Вы сможете присоединить к ней модули ОЗУ с совокупным объемом до 64 ГБ и тактовой частотой 2133-2666 МГц. Среди рассчитанных на присоединение периферийных устройств и системных компонентов интерфейсов материнской платы ASRock B365M PRO4-F необходимо отметить SATA 6Gb/s, USB 3.2 Gen1 Type C, USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Type A. Наличие видеовыходов HDMI, VGA (D-Sub) и DVI-D позволит присоединить до 3 мониторов/проекторов с целью вывода встроенной графики ЦПУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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