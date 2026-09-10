Перфоратор Makita DHR241RFE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 342359
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х33х13
Вес, кг.
2.67
Описание товара Перфоратор Makita DHR241RFE
Аккумуляторный перфоратор Makita LXT DHR241RFE имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Чтобы выбрать один из них, необходимо повернуть переключатель, находящийся с левой стороны инструмента, в нужную сторону. Благодаря патрону SDS-plus, легко менять оснастку. Регулирование оборотов происходит с помощью электроники, достаточно увеличить или уменьшить силу нажатия на пусковую кнопку. Модель поставляется с 2 аккумуляторами в чемодане.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 28 040 руб.7010 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК
-
В наличииЦена 31 640 руб.7910 руб. в СплитПерфоратор DeWalt DCH263N-XJ
-
В наличииЦена 33 830 руб.8458 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 50 мм, 1700 Вт, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-50-17...
-
В наличии БесплатноЦена 38 660 руб.9665 руб. в СплитПерфоратор SDS-plus DeWALT D25333K
-
В наличииЦена 43 410 руб.10853 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 48 мм, 1400 Вт, АВТ, бесщеточный SDS-Max, Профес...
-
В наличии БесплатноЦена 55 640 руб.13910 руб. в СплитПерфоратор DeWalt D25481K-QS патрон:SDS-max уд.:6.1Дж 1050Вт (ке...
-
В наличииЦена 59 960 руб.14990 руб. в СплитПерфоратор DeWalt SDS-plus D25413K-QS
-
В наличииЦена 62 590 руб.15648 руб. в СплитПерфоратор DeWalt D25614K-QS
-
В наличии БесплатноЦена 71 820 руб.17955 руб. в СплитПерфоратор Makita HR5202C
-
В наличии БесплатноЦена 95 800 руб.23950 руб. в СплитПерфоратор SDS Max DeWalt D25733K
-
В наличии БесплатноЦена 108 320 руб.27080 руб. в СплитПерфоратор SDS Max Dewalt D25773K
Аккумуляторный перфоратор Makita LXT DHR241RFE имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Чтобы выбрать один из них, необходимо повернуть переключатель, находящийся с левой стороны инструмента, в нужную сторону. Благодаря патрону SDS-plus, легко менять оснастку. Регулирование оборотов происходит с помощью электроники, достаточно увеличить или уменьшить силу нажатия на пусковую кнопку. Модель поставляется с 2 аккумуляторами в чемодане.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Перфоратор Makita DHR241RFE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор Makita DHR241RFE