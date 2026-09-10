Паяльник Rexant HT-019 12-0171
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Паяльник Rexant HT-019 12-0171
Паяльник с вакуумным оловоотсосом 40 Вт REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов и удаления припоя. Представляет из себя паяльник, совмещенный с вакуумным насосом, с наконечником для втягивания расплавленного припоя с обрабатываемой поверхности. Обычно используется для демонтажа электронных компонентов с печатных плат и удаления лишнего припоя. Принцип действия: нагретым паяльником разогревают припой, взводят отсос, нажимают на спусковую кнопку фиксатора, пружина выталкивает поршень, перепад давления засасывает припой внутрь, освобождая детали на плате от припоя. Удобная эргономичная рукоятка выполнена из нескользящего ударопрочного пластика.
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