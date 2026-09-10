Top.Mail.Ru
Паяльник Rexant HT-019 12-0171 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паяльник Rexant HT-019 12-0171

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Паяльник Rexant HT-019 12-0171 - фото 1
Паяльник Rexant HT-019 12-0171 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
  • Паяльник Rexant HT-019 12-0171 - фото 1
  • Паяльник Rexant HT-019 12-0171 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341961
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Вес, г.
700

Описание товара Паяльник Rexant HT-019 12-0171

Паяльник с вакуумным оловоотсосом 40 Вт REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов и удаления припоя. Представляет из себя паяльник, совмещенный с вакуумным насосом, с наконечником для втягивания расплавленного припоя с обрабатываемой поверхности. Обычно используется для демонтажа электронных компонентов с печатных плат и удаления лишнего припоя. Принцип действия: нагретым паяльником разогревают припой, взводят отсос, нажимают на спусковую кнопку фиксатора, пружина выталкивает поршень, перепад давления засасывает припой внутрь, освобождая детали на плате от припоя. Удобная эргономичная рукоятка выполнена из нескользящего ударопрочного пластика.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник Rexant HT-019 12-0171




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Описание
Паяльник с вакуумным оловоотсосом 40 Вт REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов и удаления припоя. Представляет из себя паяльник, совмещенный с вакуумным насосом, с наконечником для втягивания расплавленного припоя с обрабатываемой поверхности. Обычно используется для демонтажа электронных компонентов с печатных плат и удаления лишнего припоя. Принцип действия: нагретым паяльником разогревают припой, взводят отсос, нажимают на спусковую кнопку фиксатора, пружина выталкивает поршень, перепад давления засасывает припой внутрь, освобождая детали на плате от припоя. Удобная эргономичная рукоятка выполнена из нескользящего ударопрочного пластика.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Rexant HT-019 12-0171 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...