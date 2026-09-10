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Газонокосилка электрическая Makita ELM3320 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка электрическая Makita ELM3320

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Газонокосилка электрическая Makita ELM3320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1200
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
12 040 руб.  16 464 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338771
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1200
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
55
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Размеры в упаковке, см
66х41х38
Вес, кг.
13.3

Описание товара Газонокосилка электрическая Makita ELM3320

Электрическая газонокосилка Makita ELM3320 + Садовая панама PGH-200120 подходит для обработки приусадебных участков. Модель мощностью 1300 Вт проста в использовании и обеспечивает комфортную эксплуатацию. Ширина скашивания составляет 330 мм, при этом боковые направляющие удобны для подравнивания травы вдоль забора. Высота скашивания регулируется в трех положениях в зависимости от поросли. Травосборник объемом 30 л расположен на задней части корпуса. Пластиковой емкости достаточно для продолжительного использования, индикатор заполнения вовремя проинформирует, когда нужно осуществить очистку.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Makita ELM3320




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Мощность электрического двигателя
1200
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
55
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Описание
Электрическая газонокосилка Makita ELM3320 + Садовая панама PGH-200120 подходит для обработки приусадебных участков. Модель мощностью 1300 Вт проста в использовании и обеспечивает комфортную эксплуатацию. Ширина скашивания составляет 330 мм, при этом боковые направляющие удобны для подравнивания травы вдоль забора. Высота скашивания регулируется в трех положениях в зависимости от поросли. Травосборник объемом 30 л расположен на задней части корпуса. Пластиковой емкости достаточно для продолжительного использования, индикатор заполнения вовремя проинформирует, когда нужно осуществить очистку.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Отзывы


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