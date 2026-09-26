Газонокосилка электрическая Huter ELM-1400Т (70/4/6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Мощность электрического двигателя, Вт
1400
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
36
Минимальная высота скашивания
18
Максимальная высота скашивания
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 51041
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
400 м2
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Мощность электрического двигателя, Вт
1400
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
36
Минимальная высота скашивания
18
Максимальная высота скашивания
55
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
750х430х330 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х47х33
Вес, кг.
11.5
Описание товара Газонокосилка электрическая Huter ELM-1400Т (70/4/6)
Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т 70/4/6 с шириной захвата 38 см подходит для участков площадью 400 кв.м. Оснащена мягким травосборником объемом 35 литров, в который попадает скошенная трава. Электродвигатель отличается низким уровнем шума. Складная рукоятка упрощает транспортировку и хранение косилки. Особенности Huter ELM-1400T 70/4/6 Работа без остановок Вместительный травосборник способствует увеличению продолжительности рабочего цикла электрической газонокосилки Huter ELM-1400Т 70/4/6.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические, Несамоходные бензиновые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
400 м2
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Мощность электрического двигателя, Вт
1400
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
36
Минимальная высота скашивания
18
Максимальная высота скашивания
55
Регулировка высоты скашивания
да
Развернуть
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
750х430х330 мм
Страна производитель
Китай
Электрическая газонокосилка Huter ELM-1400Т 70/4/6 с шириной захвата 38 см подходит для участков площадью 400 кв.м. Оснащена мягким травосборником объемом 35 литров, в который попадает скошенная трава. Электродвигатель отличается низким уровнем шума. Складная рукоятка упрощает транспортировку и хранение косилки. Особенности Huter ELM-1400T 70/4/6 Работа без остановок Вместительный травосборник способствует увеличению продолжительности рабочего цикла электрической газонокосилки Huter ELM-1400Т 70/4/6.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические, Несамоходные бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Теги товара: Электрические, Несамоходные бензиновые
Газонокосилка электрическая Huter ELM-1400Т (70/4/6) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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