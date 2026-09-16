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Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860)

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Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 1
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 2
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 3
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 4
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 5
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 6
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 7
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 8
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 9
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 10
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 11
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 12
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 13
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 14
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 15
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 16
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 17
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 18
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 19
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 20
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 21
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 22
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 23
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 24
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 25
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 26
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 27
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 28
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 29
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 30
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 31
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 32
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 33
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 34
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 35
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 36
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 37
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 38
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 39
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 40
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 41
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 42
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 43
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 44
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 45
Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота вращения шпинделя, об/мин
6000
Ширина скашивания
22
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
50
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 1
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 2
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 3
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 4
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 5
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 6
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 7
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 8
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 9
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 10
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 11
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 12
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 13
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 14
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 15
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 16
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 17
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 18
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 19
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 20
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 21
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 22
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 23
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 24
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 25
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 26
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 27
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 28
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 29
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 30
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 31
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 32
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 33
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 34
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 35
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 36
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 37
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 38
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 39
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 40
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 41
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 42
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 43
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 44
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 45
  • Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - фото 46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737269
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860)
6 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Частота вращения шпинделя, об/мин
6000
Ширина скашивания
22
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
50
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Габариты без упаковки, мм
560х410х210 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х20
Вес, кг.
6

Описание товара Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860)

Портативная аккумуляторная газонокосилка Denzel CLM-22 58860 работает от аккумулятора Li-Ion 2 А·ч с рабочим напряжением 20V и предназначена для скашивания травы. Ширина обработки составляет 220 мм за один проход, высота скашивания регулируется — предусмотрено 3 уровня в диапазоне 30-50 мм. Легкая и маневренная косилка оптимальна для работы на участках возле клумб, кустов, а также в других узких и труднодоступных местах. Будет полезна для ухода за садом и огородом, а также за небольшим приусадебным участком.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные

Отзывы о товаре Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Частота вращения шпинделя, об/мин
6000
Ширина скашивания
22
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
50
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Габариты без упаковки, мм
560х410х210 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная аккумуляторная газонокосилка Denzel CLM-22 58860 работает от аккумулятора Li-Ion 2 А·ч с рабочим напряжением 20V и предназначена для скашивания травы. Ширина обработки составляет 220 мм за один проход, высота скашивания регулируется — предусмотрено 3 уровня в диапазоне 30-50 мм. Легкая и маневренная косилка оптимальна для работы на участках возле клумб, кустов, а также в других узких и труднодоступных местах. Будет полезна для ухода за садом и огородом, а также за небольшим приусадебным участком.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная аккумуляторная газонокосилка CLM-22, Li-ion, 20В, 220 мм // Denzel (58860) - стоимость товара 6890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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