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Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813)

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Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 1
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 2
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 3
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 4
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 5
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 6
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 7
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 8
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 9
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 10
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 11
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 12
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 13
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 14
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 15
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 16
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 17
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 18
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 19
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 20
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 21
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 22
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 23
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 24
Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
да
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 21
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 22
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 23
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 24
  • Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737264
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
138x48x111 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х51х44
Вес, кг.
28

Описание товара Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813)

Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-410SP-K 58813 с двигателем объемом 150 см? и травосборником объемом 40 л обеспечивает ширину скашивания 41 см. Предназначена для стрижки газонов и кошения травы в саду и огороде. Двигатель мощностью 3,5 л.с. позволяет эффективно решать поставленные задачи. Высота скашивания регулируется, предусмотрено 7 уровней (25-75 мм), что позволяет получить нужное травяное покрытие. Газонокосилка оптимальна для ухода за небольшим дачным участком. Ключевое отличие газонокосилки Denzel GLD-410SP-K от конкурентов — наличие привода на колеса, функций мульчирования и бокового выброса, а также уникальный дизайн.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
150 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Развернуть
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Габариты без упаковки, мм
138x48x111 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-410SP-K 58813 с двигателем объемом 150 см? и травосборником объемом 40 л обеспечивает ширину скашивания 41 см. Предназначена для стрижки газонов и кошения травы в саду и огороде. Двигатель мощностью 3,5 л.с. позволяет эффективно решать поставленные задачи. Высота скашивания регулируется, предусмотрено 7 уровней (25-75 мм), что позволяет получить нужное травяное покрытие. Газонокосилка оптимальна для ухода за небольшим дачным участком. Ключевое отличие газонокосилки Denzel GLD-410SP-K от конкурентов — наличие привода на колеса, функций мульчирования и бокового выброса, а также уникальный дизайн.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
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Отзывы


Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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