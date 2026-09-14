Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813)
Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-410SP-K 58813 с двигателем объемом 150 см? и травосборником объемом 40 л обеспечивает ширину скашивания 41 см. Предназначена для стрижки газонов и кошения травы в саду и огороде. Двигатель мощностью 3,5 л.с. позволяет эффективно решать поставленные задачи. Высота скашивания регулируется, предусмотрено 7 уровней (25-75 мм), что позволяет получить нужное травяное покрытие. Газонокосилка оптимальна для ухода за небольшим дачным участком. Ключевое отличие газонокосилки Denzel GLD-410SP-K от конкурентов — наличие привода на колеса, функций мульчирования и бокового выброса, а также уникальный дизайн.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая GLD-410SP-K, 150 см3, 41 см, привод, 40 л// Denzel (58813)