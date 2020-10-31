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Лобзик электрический Bosch PST 800 PEL (06033A0120)

Артикул: 33794
  • Лобзик Bosch PST 800 PEL (06033A0120) - фото 1
  • Лобзик электрический Bosch PST 800 PEL (06033A0120) - фото 2
  • Лобзик электрический Bosch PST 800 PEL (06033A0120) - фото 3
Лобзик Bosch PST 800 PEL (06033A0120) - фото 1
Лобзик электрический Bosch PST 800 PEL (06033A0120) - фото 2
Лобзик электрический Bosch PST 800 PEL (06033A0120) - фото 3
6 000 руб. 
Купить
+ 110 КэтКоинов
Артикул: 33794
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараЛобзик электрический
Антивибрационная системада
Быстрозажимное крепление пилкиесть
Частота движения пилки500-3000 ход/мин
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосаесть
Обрезиненная рукояткада
Мощность530 Вт
Маятниковый ходесть
Глубина пропила стали5 мм
Глубина пропила дерева80 мм
Глубина пропила алюминия12 мм
Лазерный маркернет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Подсветканет
В кейседа
Длина, см23
Ширина, см12
Высота, см20
Вес, кг1.9
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 20 мм, частота хода - 500 - 3000 ходов/мин


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Самовывоз невозможен
Лобзик электрический Bosch PST 800 PEL (06033A0120) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6000 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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