Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
105
Мах толщина пропила (металла)
105
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
8 480 руб.
12 330
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659803
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Лобзик Ryobi RJS1050K 5133002219 предназначен для пиления заготовок из древесины.
Инструмент имеет 4 ступени маятникового хода, что позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил, за счет чего повышается функциональность.
Скорость резания легко и просто настраивается поворотом специального колесика, обеспечивая качественную работу с различными материалами.
За безопасность отвечает наличие металлической скобы, исключающей риск соскальзывания пальцев в зону распиловки.
Модель поставляется в чемодане, благодаря чему достигается удобство транспортировки и хранения лобзика.
Сдув стружки с линии пропила
Светодиодная подсветка рабочей зоны
Эластичное покрытие для уверенного хвата
Лобзик Ryobi RJS1050K 5133002219 предназначен для пиления заготовок из древесины.
Инструмент имеет 4 ступени маятникового хода, что позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил, за счет чего повышается функциональность.
Скорость резания легко и просто настраивается поворотом специального колесика, обеспечивая качественную работу с различными материалами.
За безопасность отвечает наличие металлической скобы, исключающей риск соскальзывания пальцев в зону распиловки.
Модель поставляется в чемодане, благодаря чему достигается удобство транспортировки и хранения лобзика.
Сдув стружки с линии пропила
Светодиодная подсветка рабочей зоны
Эластичное покрытие для уверенного хвата
Комментарий:
Отличный лобзик, работать одно удовольствие. Люфта у пилочки нет, рез ровный. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
Анастасия В.
Достоинства:
Комментарий:
Внешней вид соответствует, пришло все хорошо упаковано в кейсе.Проверели на месте работает,в деле еще не опробовал .
Источник: Яндекс Маркет
Сергей Ж.
Достоинства:
Комментарий:
неплохая комплектация идёт в кейсе очень удобно
Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, пробег часа 3
Достоинства:
Комментарий:
Отличный лобзик, работать одно удовольствие. Люфта у пилочки нет, рез ровный. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Внешней вид соответствует, пришло все хорошо упаковано в кейсе.Проверели на месте работает,в деле еще не опробовал .
Достоинства:
Комментарий:
неплохая комплектация идёт в кейсе очень удобно