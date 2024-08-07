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Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi

4 Отзывы
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Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 1
Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 2
Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 3
Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 4
Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 5
Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 6
Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 7
Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 8
Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 9
Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 10
Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
105
Мах толщина пропила (металла)
105
  • Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 1
  • Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 2
  • Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 3
  • Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 4
  • Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 5
  • Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 6
  • Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 7
  • Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 8
  • Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 9
  • Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 10
  • Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
8 480 руб.  12 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659803
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Комплектация
кейс/чемодан
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
105
Мах толщина пропила (металла)
105
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
23
Частота движения пилки
3100 ход/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
36х31х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi

Лобзик Ryobi RJS1050K 5133002219 предназначен для пиления заготовок из древесины. Инструмент имеет 4 ступени маятникового хода, что позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил, за счет чего повышается функциональность. Скорость резания легко и просто настраивается поворотом специального колесика, обеспечивая качественную работу с различными материалами. За безопасность отвечает наличие металлической скобы, исключающей риск соскальзывания пальцев в зону распиловки. Модель поставляется в чемодане, благодаря чему достигается удобство транспортировки и хранения лобзика. Сдув стружки с линии пропила Светодиодная подсветка рабочей зоны Эластичное покрытие для уверенного хвата



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Отзывы о товаре Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi

Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, пробег часа 3
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный лобзик, работать одно удовольствие. Люфта у пилочки нет, рез ровный. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Внешней вид соответствует, пришло все хорошо упаковано в кейсе.Проверели на месте работает,в деле еще не опробовал .
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2022
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая комплектация идёт в кейсе очень удобно



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Комплектация
кейс/чемодан
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Развернуть
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
105
Мах толщина пропила (металла)
105
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
23
Частота движения пилки
3100 ход/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Описание
Лобзик Ryobi RJS1050K 5133002219 предназначен для пиления заготовок из древесины. Инструмент имеет 4 ступени маятникового хода, что позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил, за счет чего повышается функциональность. Скорость резания легко и просто настраивается поворотом специального колесика, обеспечивая качественную работу с различными материалами. За безопасность отвечает наличие металлической скобы, исключающей риск соскальзывания пальцев в зону распиловки. Модель поставляется в чемодане, благодаря чему достигается удобство транспортировки и хранения лобзика. Сдув стружки с линии пропила Светодиодная подсветка рабочей зоны Эластичное покрытие для уверенного хвата


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, пробег часа 3
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный лобзик, работать одно удовольствие. Люфта у пилочки нет, рез ровный. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Внешней вид соответствует, пришло все хорошо упаковано в кейсе.Проверели на месте работает,в деле еще не опробовал .
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2022
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая комплектация идёт в кейсе очень удобно


Лобзик RJS1050-K 5133002219 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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