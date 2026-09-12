Лобзиковый станок Ryobi RSW1240G 5133002860 (125мм, 405мм, 70Вт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Лазерный маркер
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%16 940 руб. 22 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659806
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
нет
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
нет
Маятниковый ход
нет
Длина хода пилки, мм
20
Частота движения пилки
1700 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
67х41х34
Вес, кг.
14
Описание товара Лобзиковый станок Ryobi RSW1240G 5133002860 (125мм, 405мм, 70Вт)
Лобзиковый станок Ryobi RSW1240G 5133002860 предназначен для прямой и криволинейной распиловки заготовок из древесины и пластмассы. Данная модель подходит для выполнения разрезов под углом. Наличие аспирационного отверстия подразумевает возможность подключения промышленного пылесоса. Место работы подсвечивается лампой на гибкой ножке. Станок широко используется в столярных мастерских, а также при проведении ремонтных и строительных работ.
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
нет
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
нет
Маятниковый ход
нет
Длина хода пилки, мм
20
Развернуть
Частота движения пилки
1700 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Лобзиковый станок Ryobi RSW1240G 5133002860 предназначен для прямой и криволинейной распиловки заготовок из древесины и пластмассы. Данная модель подходит для выполнения разрезов под углом. Наличие аспирационного отверстия подразумевает возможность подключения промышленного пылесоса. Место работы подсвечивается лампой на гибкой ножке. Станок широко используется в столярных мастерских, а также при проведении ремонтных и строительных работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Лобзиковый станок Ryobi RSW1240G 5133002860 (125мм, 405мм, 70Вт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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