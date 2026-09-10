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Лобзик электрический AEG STEP 100 X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзик электрический AEG STEP 100 X

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Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 1
Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 2
Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 3
Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 4
Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 5
Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 6
Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 7
Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 8
Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 9
Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
100
  • Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 1
  • Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 2
  • Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 3
  • Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 4
  • Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 5
  • Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 6
  • Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 7
  • Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 8
  • Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 9
  • Лобзик электрический AEG STEP 100 X - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341198
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
100
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
1000-3200 ход/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х13
Вес, кг.
4.07

Описание товара Лобзик электрический AEG STEP 100 X

Лобзик AEG STEP 100X 4935451000 используется для распиливания дерева, металла, пластика, резины при отделочных или ремонтных работах. Имеет 6 скоростных режимов: 1-3 рекомендованы для пластика, 4-5 для металла и дерева, 6 рекомендован для дерева. Пилка и угол наклона опорной подошвы меняются без использования дополнительных приспособлений, что значительно экономит время. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. У модели предусмотрен патрубок для подключения пылесоса, что способствует сохранению чистоты рабочего места. Кейс удобен при хранении и транспортировке инструмента.



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Отзывы о товаре Лобзик электрический AEG STEP 100 X




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Развернуть
Мах толщина пропила (дерево)
10
Мах толщина пропила (металла)
100
Маятниковый ход
да
Частота движения пилки
1000-3200 ход/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Лобзик AEG STEP 100X 4935451000 используется для распиливания дерева, металла, пластика, резины при отделочных или ремонтных работах. Имеет 6 скоростных режимов: 1-3 рекомендованы для пластика, 4-5 для металла и дерева, 6 рекомендован для дерева. Пилка и угол наклона опорной подошвы меняются без использования дополнительных приспособлений, что значительно экономит время. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. У модели предусмотрен патрубок для подключения пылесоса, что способствует сохранению чистоты рабочего места. Кейс удобен при хранении и транспортировке инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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Доставка
Отзывы


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