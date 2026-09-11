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Лобзик электрический Bosch GST 8000 E (60158H000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзик электрический Bosch GST 8000 E (60158H000)

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Лобзик электрический Bosch GST 8000 E (0.601.58H.000) - фото 1
Лобзик электрический Bosch GST 8000 E (0.601.58H.000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
  • Лобзик электрический Bosch GST 8000 E (0.601.58H.000) - фото 1
  • Лобзик электрический Bosch GST 8000 E (0.601.58H.000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 76755
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Лобзик электрический Bosch GST 8000 E (60158H000)

ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 20 мм, частота хода - 3100 ходов/мин



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Отзывы о товаре Лобзик электрический Bosch GST 8000 E (60158H000)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Описание
ручной, источник питания - сеть. Размер хода - 20 мм, частота хода - 3100 ходов/мин


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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