Лобзик R18JS0 5133002158 Ryobi
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (металла)
101
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659802
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (металла)
101
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
25
Частота движения пилки
3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-Ion
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
1
Напряжение аккумулятора, В
18
Размеры в упаковке, см
28х22х10
Вес, кг.
2.46
Описание товара Лобзик R18JS0 5133002158 Ryobi
Аккумуляторный лобзик Ryobi ONE+ R18JS-0 5133002158 предназначен для фигурного пиления древесины, пластика и металла.Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента.4-позиционный механизм маятникого хода для более агрессивного пиления.Фиксация клавиши включения улучшает контроль над инструментом во время работы.Светодиодная подсветка линии реза и сдув опилок для более аккуратной работы.Бесключевая фиксация пилочек обеспечивает быструю и простую их замену.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
нет
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
нет
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Развернуть
Мах толщина пропила (металла)
101
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
25
Частота движения пилки
3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Тип аккумулятора
Li-Ion
Зарядное устройство в комплекте
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
1
Напряжение аккумулятора, В
18
Аккумуляторный лобзик Ryobi ONE+ R18JS-0 5133002158 предназначен для фигурного пиления древесины, пластика и металла.Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента.4-позиционный механизм маятникого хода для более агрессивного пиления.Фиксация клавиши включения улучшает контроль над инструментом во время работы.Светодиодная подсветка линии реза и сдув опилок для более аккуратной работы.Бесключевая фиксация пилочек обеспечивает быструю и простую их замену.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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